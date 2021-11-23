香港2021年11月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，德国莱茵TUV香港公司（简称“TUV莱茵”）获得香港机场管理局（AA）颁发的机场自动运输系统（AATS）自动驾驶汽车（AV）系统咨询服务合约。这是香港地区首个商用自动运输系统，同时也是TUV莱茵在大中华区的首个自动驾驶汽车系统咨询项目。

TUV莱茵的车辆智能联网和自动驾驶国际专家团队在汽车行业拥有多年的专业经验，将为该项目提供自动驾驶、车联网（V2X）、网络安全、功能安全以及车辆型式认证等方面的咨询服务。

自动驾驶汽车通常由数字技术驱动，没有任何人工干预，无人驾驶辅助系统使用先进技术来识别环境并与之交互。自动驾驶汽车不仅需要识别周围环境，还需要与其他车辆、基础设施和乘客进行交互和通讯。

作为全球领先的技术服务供应商，TUV莱茵在汽车检测认证领域拥有逾百年的丰富经验和技术积累，持续参与并见证行业新技术的发展。针对智能互联交通领域，TUV莱茵不仅能提供产品研发阶段涉及的功能安全、网络安全、目标市场法律法规导入、调研与解读、整车及汽车零部件产品测试和认证、车载无线通讯产品测试和认证等服务，还能提供包括国内外自动驾驶车辆安全评估、欧盟地区自动驾驶豁免审批、自动驾驶场地安全评估、智能交通系统独立验证与确认等在内的全方位解决方案。

“航天走廊”自动运输系统

作为“机场城巿”发展蓝图的一部分，一系列项目正在香港国际机场逐步实施，截止到2030年，香港机场管理局（机管局）将在未来10年内投资超过400亿港元提升机场运力与功能，将机场打造成为新地标，助推香港和区域的经济发展。机管局计划在“航天走廊”（Airportcity Link）引入自动运输系统，以连接香港口岸及航天城（SKYCITY），并将系统延伸至东涌中心。

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TUV莱茵香港获香港机场自动驾驶汽车系统咨询项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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