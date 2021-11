序祯达李源：入驻红杉中国智能医疗基因组学孵化器（因美纳技术驱动），开启多组学产业协作新阶段

上海2021年11月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月17日,红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动)项目正式启用。这一项目不仅紧跟“基因与生物技术成为国家战略性科技前沿攻关重点之一”的“十四五”远景,也因背后的红杉中国与Illumina(因美纳)加持,而受到基因行业的不小关注。

“这种方式其实跟互联网创新模式有点像,”首批入孵企业之一的序祯达生物科技总经理李源博士认为,“基因检测的赛道足够长、足够宽,只要在中间的某一段上做出一点成绩,你都很有可能创造一个比较大的市场。”

换句话说,这并非一个“赢者通吃”的格局。进入孵化器的初创企业将有机会寻求更广阔的平台与扩容空间。

对正处于加速起步阶段的序祯达而言,拿到为数不多的名额,一方面可以证明其在基因科学领域的资质与潜力,另一方面则为接下来的新项目开展扫除经验上的后顾之忧。李源博士期待着,序祯达可以为自身的整合能力找到更多的用武之地。

脱颖而出,成为正式入驻孵化器的“三分之一”

红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动)计划甫一见报,迅速引起数十家基因上下游初创公司的兴趣。三个月的时间里,近60家创业企业积极报名,经过多轮筛选,序祯达有幸成为第一期三家入孵企业之一。

序祯达之所以能够从这场全国性选拔中脱颖而出,成为幸运的“三分之一”,很大部分原因,是序祯达提出了一个很好的“模式”,得到各位评委、专家的认可。而这个李源博士口中的“模式”,远比基因检测服务本身覆盖面更广。

“可以看到,行业之前遇到单靠基因组学不能发现的一些疾病机理、药物作用靶点,随着多组学的发展而出现转机。这是多组学给生物制药产业上游带来的变革。其次,多组学毕竟建立在基因组学之上,多组学的技术进步本身也会带动基因组学的进步和需求扩容。再往后拓展,我们希望能跟制药企业、生物技术公司及科研院所等机构一同挖掘这些多组学叠加的数据,最终带动成果的转化。”李源博士进一步解释说。

2020年10月,一篇刊登在Nature Metabolism上的文章《Genomic and drug target evaluation of 90 cardiovascular proteins in 30,931 individuals》,某种程度印证了序祯达方向的前景。研究人员将90种心血管蛋白的蛋白质数量性状位点(pQTL)映射和复制在3万个个体中,最终得到85种蛋白的451个pQTL。该研究确定了11种此前未被靶向的与相关疾病有因果关系的蛋白,验证了蛋白质组遗传学大规模图谱的实用性,并为未来人类健康中循环蛋白质的精确研究提供资源。

值得注意的是,序祯达此次入孵所计划启动的项目就跟蛋白组学相关。11月17日,李源博士在红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动)启用仪式上公布了这一千人规模队列项目。



序祯达总经理李源

“基于这个项目打造出的模式,我们希望能提供一个高品质数据平台,链接产业链上下游,推动创新药物研发。”李源博士概括说,“(序祯达)就像桥梁的作用一样。”

在模式创新之外,序祯达能得到红杉中国和Illumina的肯定,也离不开高效的运营管理团队。

李源博士表示,序祯达虽然成立仅一年,核心团队却由生物医药领域资深从业人员和来自国内外知名院校的博士和高级科研人员等组成,“在NGS这个领域内具有少则5年多则10年以上的从业经验。”

可以预期,这些优势的叠加将使孵化器的赋能效果更加显著。

加速合作,以多组学推动新技术落地

在过去,谈多组学贯穿好像更多是一句噱头。但随着围绕中心法则的各种组学检测手段不断丰富,人们深刻感受到以前基于单一组学得到的结论,可能是“只见树木不见森林”。“组学”是一种整体的研究思路,旨在确定值得靶向研究的一系列标志物。作为多组学研究和临床服务提供商,序祯达正在逐渐丰满自己的多组学研究平台。

今年5月,序祯达与Olink达成战略合作。“利用像Olink这样的技术进行蛋白组学的数据分析,这在国内仍是少数。”李源博士说,“现阶段,蛋白组学检测是序祯达重点推广的板块之一。但作为高质量多组学服务平台,序祯达的业务突破并不仅仅体现在蛋白组学上。”

10月底,序祯达与单细胞DNA分析和精确基因组学的先驱Mission Bio达成协议,成为其在中国地区优选服务商。双方将共同推进全球范围内肿瘤细胞疗法领域不断创新,实现肿瘤精准发现、精准检测技术。

李源博士称,这次能入选红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动)“感觉又扩大了一批校友”,使得业内同仁获得更深层次的交流合作,共同推动创新药物的研发生产。

对序祯达来说,孵化器提供的不仅仅是创业企业所需的NGS共享实验平台、独立实验室、办公、会议、培训等基础功能设施,更重要的是来自行业头部投资机构红杉中国与基因行业领军企业因美纳的专业化创业辅导及背后广阔的产业协同。

“序祯达的态度始终是开放的,我们立足在药物研发领域,以此为基础,向包括靶向疗法、免疫疗法、细胞与基因疗法等在内的更多创新应用拓展,希望与同行一道,助力中国生物医药的转型升级。”李源博士最后说。

