花200多万“找人”让孩子上军校 只收到一张假“电子学生卡”

扬子晚报网11月23日讯 （通讯员 景轩 记者 王国柱）“父母之爱子，则为之计深远。”靖江一男子为让孩子上军校，找熟人帮忙“打点”关系，前后花去200万元，结果只收到对方从通信公司营业厅买来的一张“电子学生卡”。近日，涉嫌诈骗罪的沈某被靖江警方刑拘。 沈某受审 11月15日下午2时许，靖江市公安局马桥派出所接到靖江市民涛涛（化名）的报警，称自己被熟人以安排孩子上军校为由诈骗了200万。报警人涛涛经营多家饭店、旅馆，生意红火，膝下有一17岁的儿子，甚是爱护。 眼看儿子就上高三了，其前途成了涛涛一直挂在心头的大事。就业形势严峻，军校、警校这类院校颇受家长们青睐，涛涛也有意让孩子上军校，可苦于自己对这行业一点也不熟悉。今年5月，涛涛得知自己认识多年的生意人沈某在军队“有关系”，便抱着试试看的心态联络，沈某称自己有个亲戚就在上海驻军某部当领导，可以帮上忙。涛涛一听喜不自禁，连声拜托沈某帮忙，沈某称自己先跑一趟上海，一定可以办妥，但需要70万元先行“打点”。涛涛依言，二话不说转了70万至沈某的银行卡上。 沈某从上海回来后，便跟涛涛说“有希望”，但还需要继续协谈，此后，沈某以请领导吃饭、孩子转户口…