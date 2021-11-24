京沪深力推保障性租赁住房建设 上海今明两年计划筹建24万套租赁住房_新浪财经_新浪网

原标题：京沪深力推保障性租赁住房建设 上海今明两年计划筹建24万套 来源：证券日报 本报记者 杜雨萌 “申请对象不限户籍、不设收入线。”11月23日，针对同日上海最新发布的《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》（下称《实施意见》），上海市副市长汤志平介绍，保障性租赁住房的基本准入条件，是在上海合法就业且住房困难。其中，住房困难按照家庭在本市一定区域内人均住房建筑面积低于15平方米确定。 上海作为超大型城市，近年来，其新市民、青年人住房困难的感受明显。在此背景下，发展保障性租赁住房成为住房体系建设的重中之重。 据汤志平介绍，上海将持续推进完善从“一张床”“一间房”到“一套房”的多层次住房供应体系和“租购并举”的住房保障制度。“十四五”期间，计划新增建设筹措保障性租赁住房47万套（间）以上，达到同期新增住房供应总量的40%以上；到“十四五”末，全市将累计建设筹措保障性租赁住房60万套（间）以上，其中40万套（间）左右形成供应，较大程度上缓解新市民、青年人的住房困难。按照今明两年多做快做的总体安排，2021年-2022年计划建设筹措保障性租赁住房24万套（间），完成“十四五”目标总量的…