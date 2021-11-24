同程旅行发布《国考订房报告》：九成考生选择经济型酒店经济型国考订房报告旅行国考酒店_手机网易网

鞭牛士报道 11月22日，报考2022年 国考 的考生开始陆续在网上打印准考证。在查到考点位置后，越来越多的考生倾向于提前在考场附近预订 酒店 房间，以便在考试期间得到更好的休息，带动了部分城市的酒店预订热度迅速升温。 同程 旅行 结合国考订单数据情况，发布《 国考订房报告 》。《报告》显示，考生在凌晨开始打印准考证后，1小时内同程旅行平台国考订单量同比去年增长600%，同时，全天国考订单量同比增长120%。 经济型 酒店仍然是最受考生青睐，其中，标间成为考生选择的热门房型。 国考订单量同比增长135%，广州居预订热门城市榜首 《报告》显示，11月22日当天，同程旅行平台国考的订单量同比增长120%，其中，今年的考生仍以全日房预订为主，订单占比超过90%。选择钟点房临时休息的考生明显增多，同比增长超180%。 根据国家公务员局公布的数据，2022年国家公务员考试全国共有212.3万人通过国考的资格审查，同比增长了72.1万人，增幅超过50%，“国考房”的预订需求暴增。 同程旅行数据显示，广州、南昌、西安、昆明、太原、贵阳、石家庄、长沙、沈阳、武汉为十大预订热门城市。同时，天津、乌鲁木齐…