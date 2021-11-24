上海2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）在线上举办轮胎行业质量论坛。300多位轮胎企业的研发、质量管理和海外营销负责人，与来自中国橡胶工业协会轮胎分会及TUV莱茵的专家齐聚线上，探讨了轮胎行业的现状与发展趋势、轮胎产品最新法规变化、热门出口市场准入要求，以及轮胎企业实现碳中和的路径等话题。一年一度的轮胎行业质量论坛旨在为行业搭建政策法规与检测认证的交流平台，助力中国轮胎企业提升国内外市场竞争力。

2021年的轮胎市场面临着产业大洗牌和疫情的双重考验，虽然全球疫情渐趋平稳，但原材料、海运成本暴涨，出口形势严峻。在国内市场，一方面汽车业的缺芯、限电导致了轮胎内需减少，另一方面，在“碳达峰、碳中和”背景下，轮胎行业的市场需求发生变化，带动轮胎行业的产品结构加速调整。

会上，中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长史一峰结合上下游的产销数据，分享了大变局下轮胎行业的发展状况与展望。从轮胎分会39家统计单位数据看，今年1-9月轮胎产量同比2020年保持高增长状态，同比2019年增长8.4%，除去疫情因素，产量实际增长6~8%；出口交货量有小幅增长；销售收入同比虽有所增长，但增速低于产量，增产不增利现象依然存在；存货金额今年同比增幅超过去年。史一峰指出，我国轮胎企业面临着前所未有的压力，发展格局将发生重大变化。企业需要充分认识市场复杂性，稳中求进控制风险，重点关注“双碳”战略对行业的影响，并呼吁有关部门给予政策支持。

针对轮胎企业出口海外市场的需求，TUV莱茵大中华区交通服务高级项目经理陈丹丹分享了欧洲经济委员会UN R30、UN R54、UN R117等法规更新的细节和要求，重点讲解了UN R117中标准胎的变化、新胎湿滑测试、雪地测试以及过渡条款；TUV莱茵大中华区交通服务项目经理翟智涛对巴西INMETRO ORDINANCE 379:2021轮胎法规变化进行了解读，并介绍了韩国KC Mark认证的要求；TUV莱茵大中华区政府检验与国际贸易高级经理朱琳对伊拉克COR及中东非洲各国的轮胎准入要求作了详细说明。

此外，TUV莱茵大中华区管理体系服务技术专家江兴华围绕“脱碳”是风险还是风口这一话题，分享了TUV莱茵在低碳与能源领域的一系列解决方案，在国家“双碳”目标的政策背景下，帮助轮胎企业建立管控体系，探索低碳转型路径。

TUV莱茵大中华区交通服务总经理李志涛表示，当前，行业和市场仍然存在诸多不确定性，如何更好地立足国内市场、走向国际市场，是广大轮胎企业亟需解决的难题。TUV莱茵深耕中国轮胎检测认证领域近20年，拥有丰富的项目经验和技术积累，致力于帮助轮胎企业紧跟行业趋势，加速技术升级创新，开拓新市场新领域，应对充满变化和挑战的内外部环境。

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TUV莱茵在线举办轮胎行业质量论坛，助力企业抓住机遇应对挑战 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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