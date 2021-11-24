悉尼2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — FP Markets自豪地宣布，公司凭借FxScouts及其姊妹品牌TradeForexSA和FxAustralia连续第二年被评为“2021年澳大利亚最佳外汇经纪商”。



FP Markets crowned as ‘Best FX Broker Australia’ 2021

2021年对于差价合约交易行业来说是充满动荡的一年，在授予这一奖项时，奖项小组表示：“FP Markets长期以来一直处于澳大利亚经纪商的前沿。FP Markets凭借广泛的先进交易平台、顶级流动性、具有竞争力的交易条件和卓越的客户服务，赢得了‘2021年澳大利亚最佳外汇经纪商’奖。”

FP Markets亚太地区首席执行官Nick Twidale表示：“我们很高兴能被评为‘2021年澳大利亚最佳外汇经纪商’，特别是在竞争如此激烈和对手众多的领域。我们始终努力为客户提供卓越的交易体验，通过FP Markets进行交易，可以确保客户严格控制点差、实现快速执行和获得即时客户支持。”

FP Markets提供一系列交易平台，包括MetaTrader 4、MetaTrader 5和Iress。通过多种不同的账户类型和1万多种可交易工具，让交易者能够通过实时账户或演示账户进行外汇、指数、商品、股票和加密货币的差价合约交易。

FP Markets认识到，持续窄幅点差与快速执行相结合，加上先进平台和多语言客户支持，是让谨慎的交易者对交易满怀信心的关键因素。

FP Markets荣膺“2021年澳大利亚最佳外汇经纪商” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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