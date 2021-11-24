青岛2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月19日， TUV南德意志集团（以下简称“TUV南德”）于青岛成功举办“南德议质·2021轮胎技术创新与发展研讨会”。会议聚焦轮胎产业发展动态，并就轮胎行业目前面临的挑战与机遇，特别是新型技术研发过程中的痛点与难点，特邀行业协会代表、科研机构学者、业界翘楚和资深法规技术专家，向与会来宾分享并深入探讨有关技术创新与可持续发展、欧盟法规动态与市场监管信息、检测方法更新及工业4.0智能制造等当下热点话题。本次会议旨在搭建行业交流平台，助力当地轮胎企业构筑更高的技术阶梯，共谱中国“质”造国际化发展新篇章。

TUV南德北亚区行销副总裁吕岳宪，TUV南德辽宁和山东区域经理邢瑞江，TUV南德大中华区交通服务部高级经理赵翀旻等一行领导莅临活动现场。万力轮胎股份有限公司与青岛市产品质量检验研究院作为生态合作伙伴出席并做主旨发言。

赵翀旻于致辞中表示，“近年来，我国轮胎出口主要市场对轮胎的技术要求条款呈逐年递增趋势，围绕着安全、环保和人身健康的技术指标也在逐步提高。在与山东当地轮胎产业集群的交流合作中，我们也越发体会到客户对‘合规性’的高度重视。TUV南德希望通过举办此次研讨会，帮助相关企业充分理解行业最新的技术与发展趋势，赋能广大轮胎制造商高质量发力海外市场。”

制胜未来，技术创新是关键

中国橡胶工业协会（以下简称“中橡协”）副秘书长、技术经济委员会主任朱红以《轮胎行业的技术创新及可持续发展》为题，分析了“十三五”期间我国轮胎行业技术创新现状，对比了10年来国际、国内排名前五位轮胎企业在全球、在中国申请专利数量和类型。

“尽管纵向来看，我国轮胎行业在知识产权已经取得了长足进步，但是我国在自主创新、基础研究、新材料开发方面的仍存在不足以及体系建设还不够完善。”朱红阐述道，“在我国向高质量可持续发展的转型期，要通过数字化、智能化、平台化、绿色化、标准化来实现轮胎行业的高质量可持续发展，希望全行业共同练好内功，扎实打好技术基础，以创新制胜未来。”

专业解析新版ISO 23671，助力企业跨越技术壁垒

众所周知，车辆的制动、ABS、ESC等主动安全措施均需要通过轮胎的抓地力来实现。对于轮胎制造商而言，如何在湿滑路面上缩短轮胎的制动距离一直是其重点研究的方向。



TUV南德杨振专业解读新版ISO 23671

TUV南德大中华区交通服务部零部件杰出专家杨振对新版《ISO 23671:2021乘用车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法》进行了全面的解析。杨振解读道，“ISO 23671自2006年发布以来，该试验方法一直是世界范围内乘用车轮胎湿地抓着性能测试的关键参考标准。2021版新方法在试验路面摩擦特性确认、测试环境温度选择、轮胎使用类别分类、试验修正公式等方面进行了全面更新和修订，接下来会对欧盟和各国轮胎标签法规、UN ECE轮胎型式认证（ECE R117）、联合国1998协议全球技术规章GTR16等试验规章产生重大影响。”

智能工业成熟度评估，促进制造业蜕变

工业4.0的浪潮正席卷全球，在此潮流中工业企业的数字化转型势在必行，但传统工业企业往往缺乏清晰的愿景、策略和有系统的规划，以致其在转型升级之路上面临诸多挑战。

TUV南德全球先进制造服务部副总裁、WEF世界经济论坛智能制造转型项目研究员TAN Ho Wei在新加坡通过远程连线方式参加了本次研讨会。在分享环节，他介绍道，作为工业4.0和企业数字化转型评估工具，智能工业成熟度指数（Smart Industry Readiness Index，简称SIRI）于2017年11月由新加坡经济发展局与TUV南德合作开发，从三个基础模块（科技，企业流程和组织）和八大支柱领域的总计16个维度对企业数字化转型现状进行评估，协助制造商综合评估企业及其下属设施的工业4.0成熟度，建立数字化转型战略，打造新一代智能设施并提升组织效率和业务生产率。目前，TUV南德管理服务部已在大中华地区开展并实施该项业务服务。

TUV南德成功召开轮胎技术创新与发展研讨会，多维剖析产业新趋势 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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