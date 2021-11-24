重庆2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 洗手，这件简单的“小事”，在偏远地区却是一个严峻的挑战，在有限的外部环境和医疗条件面前，匮乏的洗手硬件设施和手部卫生教育普及问题，使得抵抗力本就薄弱的孩子们暴露在种种健康问题下。为了守护乡村儿童的健康，近期，宝洁旗下品牌舒肤佳联合中国青少年发展基金会，携手薇娅viya开展的“舒肤佳健康传中国-健康公益行”走进重庆市武隆区土地乡薇娅希望小学，为当地学校捐建洗手台，普及健康教育知识，守护孩子们能健康快乐地上学、生活。

舒肤佳健康传中国-健康公益行走进重庆市武隆区土地乡薇娅希望小学

有关研究曾指出，日常使用肥皂进行手部清洁，可以降低30%儿童患腹泻及21%儿童呼吸道感染的几率，病毒传播率也可降低55%。而中国偏远山区的孩子们，却因有限的卫生设施条件和被忽略的健康教育，在完成洗手这件看似简单的事时却面临着困难。为了帮助乡村孩子们越过难题，舒肤佳与中国青少年发展基金会、薇娅viya联合开展“舒肤佳健康传中国-健康公益行”，致力于为希望小学和乡村小学提供必要的洗手设施，并展开手部健康教育。

公益行的新一站来到了重庆市武隆区土地乡薇娅希望小学。该小学位于地处偏远地区，在这里的儿童们，上学需要走过一条长长的山路，面对学校内水龙头经常“罢工”的水龙头，孩子们只能默默拍拍并不干净的小手。疫情防控期间，学校对孩子们的卫生防护有了严格的要求，但校内原有的洗手台未能满足孩子们的需要。“为保证师生健康，我们要求学生每天早上进校门、教室前以及中午饭前饭后都要洗手。但校内的洗手台已使用多年，有一定程度的损坏，这给孩子们洗手带来不便。”该小学校长李勇表示，“舒肤佳的‘健康传中国’项目帮助我们对洗手台进行更新修复，修复后的洗手台质量比我们以前要好得多。”

舒肤佳帮助学校在校内搭建多个洗手台，为孩子们提供随时安心洗手良好环境的同时，薇娅viya也录制视频，亲切地教导小朋友们“洗手洗够二十秒才算是有效洗手”，并希望更多乡村小朋友能学会正确洗手，预防疾病，守护自己和周围同伴的健康。在项目中她积极发声，表示“希望更多乡村小朋友能学会正确洗手，预防病从口入，守护自己的健康。”

“手”护健康，舒肤佳为中国城市乡村洗手健康教育助力

守护每一双手的目标不仅仅需要完善的硬件设施，更需要树立每个人牢固的健康意识。在重庆市武隆区土地乡薇娅希望小学搭建完洗手台后，舒肤佳向学校的师生们分发了“舒肤佳洗手健康教育手册”，并由教师带领孩子们实操学习正确的洗手方式，旨在以生动有趣的形式将手部健康意识牢固地种在孩子们心中，建立洗手好习惯，并希望孩子们最终能够积极向周围的人们传递洗手健康理念。

“舒肤佳专门派人到我们学校给孩子们上了公开课，课上讲述了细菌的来历、洗手的重要性等等，在七步洗手法教学中，教师在现场向孩子们进行了正确洗手的示范，展示了正确洗手对健康防护的重要性。”李勇表示：“教育手册和公开课让孩子们学习到卫生知识，通过这些宣传，孩子们也慢慢培养了认真洗手、讲卫生的好习惯。”此外，孩子们还收到舒肤佳赠予的香皂、抑菌洗手液等洗手产品。

坚守使命，舒肤佳十余年来公益项目硕果累累

自入中国市场以来，舒肤佳品牌一直关注中国国民的洗手健康问题，致力于完善从城市到乡村的全民洗手健康教育事业，更希望以中国的未来 — 孩子们作为起点，传播洗手健康知识，确保乡村的孩子们拥有同样完善的洗手设施、接受正确的洗手教育，培养良好的洗手意识与习惯，孩子是未来，是希望。洗手只是一个小小的行动，却是树立健康意识、个人防护意识的重要行动，无论是过去，现在，亦或将来，舒肤佳将初心不改，守护每一双手的健康。

据了解，作为中国个人清洁护理行业的领军品牌，舒肤佳多年来一直致力于推动中国洗手教育事业的发展。2008年舒肤佳将“全球洗手日”带进中国，连续13年为中国儿童普及正确洗手教育。2016年6月-2019年12月舒肤佳“健康长城洗手计划”进山区学校, 为农村孩子改善洗手环境。截止到2019年12月，“洗手计划”项目在12个省份，492所乡村学校实施，安装4050台洗手设备，累计214909名儿童受益。自2020年起，舒肤佳全面启动#健康传中国#教育与公益项目，致力于向1亿人普及卫生知识与正确洗手习惯，每1天都将为超过300名乡村儿童提供洗手教育及设施。截止到2020年12月18日，“健康传中国”项目在已经在安徽、甘肃、辽宁等10个省份248所乡村学校落地，提供了957台洗手设备，累计受益儿童约11万人。今后，舒肤佳将和合作伙伴们继续并肩同行，去往更多的地方，携手改善乡村孩子的洗手环境建设，促进洗手教育知识的普及，助力健康传中国。

舒肤佳守护乡村青少年成长 联合中国青基会与薇娅viya走进重庆乡村 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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