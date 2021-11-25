“子龙”与“诸葛”出道，捷途汽车加速谋定“旅行+”天下_汽车圈_澎湃新闻-The Paper

在第十九届广州车展上，捷途品牌携旗下捷途X90 子龙、捷途X70 诸葛等全明星阵容亮相，展现品牌独立后的新形象、新产品，以及“旅行+”2.0战略背景下产品、服务与生态的全面进阶。 捷途X90 子龙、捷途X70 诸葛领衔的全明星阵容 “捷途汽车正加快布局‘旅行+’2.0战略，通过产品共创、品牌共创、生态共创、与用户共创‘我们的捷途’。”捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用表示。 从“旅行+”这一细分市场出发，捷途汽车已经用三年的时间成功打造了捷途X70和捷途X90两大明星产品系列。在“旅行+”2.0战略下，捷途将通过捷途X90子龙以及捷途X70诸葛这对搭档再下一城。 捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用 车如其名，捷途X90子龙集合帅、勇、谋优势于一身，其采用最新一代“徽城翘楚”家族式设计语言，拥有2850mm超长轴距，可提供5/6/7座随心座椅组合；全系搭载“中国心”十佳发动机——鲲鹏动力2.0TGDI发动机，能迸发出187kW的最大功率和390N·m的峰值扭矩，带来7.5秒破百的加速性能；采用12.3英寸超大双联屏与9.7英寸超感点触式空调大屏，内置腾讯智能生态和华为HiCar系…