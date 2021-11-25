自10月中旬开始，来自各地的越冬候鸟陆续抵达拉萨，在拉鲁湿地公园、宗角禄康公园、林周县等地构成一幅人与自然和谐相处的美丽画卷。 傍晚的拉鲁湿地公园一片静谧，一群候鸟从天空中飞过，盘旋着落到湖面。一只斑头雁追逐着另一只斑头雁，啄一口又飞速离开……近年来，随着拉鲁湿地公园生态环境不断改善，大批候鸟来到拉鲁湿地公园“安家落户”，而除了拉鲁湿地公园，宗角禄康公园与林周县也是候鸟的“天堂”。 每年候鸟季，林周县会迎来各类候鸟，其中以黑颈鹤居多。驱车近两小时，到林周县，只见远处的田地里，两只黑颈鹤走在牛群中间各自觅食，互不打扰。再往前行驶，田里、水边，一群黑颈鹤或驻足休憩、或觅食嬉戏、或翩翩起舞，在冬日暖阳的照耀下构成了最美的风景。 宗角禄康公园位于布达拉宫背后，有古树，有湖泊，有散步、观景的市民，还有满湖嬉戏的候鸟。周末午时，来宗角禄康公园散步，阳光洒在湖面，湖水清澈见底，一群群候鸟在湖中游走。 红嘴鸥在空中翱翔，然后优雅入水。黄鸭懒洋洋地晒着太阳，时不时扑打着翅膀，激起阵阵波纹，几只斑头雁在一旁觅食，时不时互相追逐，几只绿头鸭悠闲地在水中休憩，享受着冬日的暖阳，引得观赏的市民和游客不停地举起手…