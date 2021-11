2021-11-25 14:50:58 北京商报 北京商报讯(记者 何倩)11月25日,据 有赞 消息,其于近日正式公布 酒店 行业解决方案"有赞酒店",主要面向精品酒店、高端非标酒店、星级酒店、 民宿 等不同类型的酒店业态。这也是有赞在教育、美业之后再进军的垂直行业。据介绍,"有赞酒店"解决方案是由酒店 PMS 系统服务商"订单来了"和有赞云共建产生。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the