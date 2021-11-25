当景区、酒店、旅行社遇上“剧本杀” 中国日报网

随着省内中高风险地区全部清零，11月23日，四川正式恢复跨省游及文旅活动，各地迅速推出文艺展演、冰雪活动、扶持政策等一系列措施，向即将收官的2021年文旅经济发起最后一轮冲刺。 过去一年，尽管受疫情反复影响，文旅经济复苏的步伐一再被打乱，但四川仍涌现出不少“亮点”：三星堆出圈带火文创消费，“剧本杀”让景区、酒店看到新出路，特色文化街区点燃文旅夜经济……站在2021年的尾巴上，重新审视这些“热点”，对再一次重启的四川文旅经济来说意义非凡。 本周起，《旅游周刊》推出把脉文旅新经济系列策划，找寻文旅寒冬下燃起的“新兴之火”，逐浪文旅新经济的潮流风向。 一排排汉服，一个个门派，一个古香古色的院落，一群沉浸在武侠故事里的“现代都市人”……这是寸土寸金的成都标志性景区——宽窄巷子新引进的沉浸式剧场推理项目——宽窄《十二市》。 11月24日，随着成都全面恢复文旅活动，带着旅游地标标签的“剧本杀”迎来其体验者。打开百度指数，搜索“剧本杀”，可以明显看到近几个月来的飙升曲线，“剧本杀”搜索量达到近年来最高峰。仅成都在国庆期间的“剧本杀”订单量增幅就高达350%，这个新兴的娱乐方式正以惊人的速度增长。 …