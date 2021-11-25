甘肃发生惨案，女子宾馆偷情被手机定位当场被抓，情夫被丈夫砍死宾馆小丽杀人罪_手机网易网

事发甘肃省陇南市，男子李某发现妻子 小丽 （化名），与男子刘某有不正当男女关系，便持刀将刘某和小丽砍伤，最终导致刘某死亡，小丽轻伤。2021年11月24日，甘肃省陇南市人民检察院，依法公开了这起故意杀人案的起诉书，还原了这起案件发生的全过程。 李某出生于甘肃省陇南市，个体户，住陇南市。李某因涉嫌犯故意 杀人罪 ，被依法执行逮捕。 法院审理此案查明，李某多次发现，他的妻子小丽通过手机微信，与一男子相互发送暧昧信息，为此李某与小丽多次发生矛盾。7月李某又发现小丽与该男子通过微信发送暧昧信息，李某就调取了小丽的通话记录，发现小丽与一个电话通话相当频繁。为查明小丽是否有婚外情，李某私自对小丽的手机设置了定位。 8月2日下午6点左右，李某通过手机定位，发现小丽在礼县某某 宾馆 附近，便在当日租车赶往礼县,到某某宾馆吧台，通过服务员没有查询到小丽的入住记录，又向吧台工作人员要来宾客入住登记册查询，发现429房间的登记人是武都区马街镇的刘某，就基本肯定了小丽与刘某有不正当男女关系。 李某从某某宾馆出来，到附近一小百货商店里，买了两把西瓜刀和一塑料手提袋，将刀装入手提袋后，原路返回到某某宾馆，在往四楼…