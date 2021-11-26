上海市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务__中国医疗

据上海市文化和旅游局官方微信消息，上海市文化和旅游局发布《关于本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知》，通知称，即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待上海市全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务(但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游)。 通知还指出，各区文化和旅游局要严格做好辖区内旅行社外防输入工作，不得经营出入境团队旅游和“机票+酒店”业务，不得以任何形式搞变通。旅行社及在线旅游企业要暂停经营旅游专列业务，严格控制旅游团队规模。 通知提到，旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第三版)》要求，从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格控制旅游团队规模。 此外，通知还称，各区文化和旅游局要指导辖区内旅行社及在线旅游企业依法妥善处理游客行程调整和退团退费事宜，维护游客与旅游企业的合法权益。加强在途团队游客疫情防控，强化游客健康监测和安全管理，做好健康防护。