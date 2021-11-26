界面早报｜国家知识产权局：“逍遥镇”“潼关肉夹馍”无权收取加盟费 上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务界面新闻 · 中国

国家知识产权局：“逍遥镇”“潼关肉夹馍”无权收取加盟费 央视新闻客户端消息，国家知识产权局关于“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标纠纷答记者问。国家知识产权局指出，从法律上，“逍遥镇”作为普通商标，其注册人并不能据此收取所谓的“会费”。“潼关肉夹馍”是作为集体商标注册的地理标志，其注册人无权向潼关特定区域外的商户许可使用该地理标志集体商标并收取加盟费。同时，也无权禁止潼关特定区域内的商家正当使用该地理标志集体商标中的地名。 中国驻立陶宛大使馆：因技术原因，领事业务自11月25日起暂停 中国驻立陶宛大使馆网站25日消息，因技术原因，领事业务自2021年11月25日起暂停。恢复时间另行通知。 上海市文旅局：本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 “乐游上海”微信公众号消息，上海市文化和旅游局发布《关于本市暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知》明确，即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待本市全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务（但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游）。 …