徐州新增1名无症状感染者行程轨迹公布：曾多次前往麦当劳酒店出租车疾控

原标题：徐州新增1名无症状感染者行程轨迹公布：曾多次前往麦当劳 来源：央视网 @徐州发布 微博 11月25日发布通知称，2021年11月25日，我市在“突发急性传染病接触者追踪管理系统”上接到上海疾控协查信息，上海一例新冠病毒核酸检测阳性人员孙某密接李某在我市活动，该人员现已集中隔离。经泉山区疾控核酸检测初筛阳性，徐州市疾控复核结果为阳性。 根据流行病学调查结果，该病例在我市的行程轨迹如下： 11月21日： 17:15—20:37乘坐G8300由苏州到徐州东。 20:37—21:00从徐州东站乘地铁一号线到人民广场站。后步行至淮海新天地麦当劳。 21:49—21:59在麦当劳店内就餐。 22:00左右乘坐出租车（苏CD60886）至开元酒店后未外出。 11月22日： 11:00乘坐出租车（苏CU58J3）至徐州乐园。 11:00—23:00在徐州乐园调试设备（该设备未开放）。 23:00左右在徐州乐园乘出租车（苏CD9K58）至开元酒店，大约23:22到达酒店，到达酒店未外出。 11月23日： 11:20左右在开元酒店乘出租车（苏C597Q1）去徐州乐园。 11:20—21:57在徐州…