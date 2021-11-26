上海：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”营业,女优名器 ,女优百科 ,女婴起名 ,女翼装飞行员安安照片

当前位置： 首页 > 社会万象 > 正文 上海：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”营业 时间：2021-11-25 22:43:34 来源：本站 阅读：4393383次 新京报快讯 据乐游上海官微动静，为贯彻落实疫情防控工作有关要求，进一步做好上海市文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，上海市文化和旅游局就有关事项发布通知如下： 为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步增强跨省旅游打点工作的通知》（文旅发电〔2021〕214号）精神和《文化和旅游部办公厅关于从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作的紧迫通知》（文旅发电〔2021〕276号）要求，进一步做好全市文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控工作，现就有关事项通知如下： 一、切实做好外防输入和防扩散工作 各区文化和旅游局要严酷做好辖区内旅行社外防输入工作，不得经营收支境团队旅游和“机票+酒店”营业，不得以任何形式搞变通。旅行社及在线旅游企业要暂停经营旅游专列营业，严酷节制旅游团队规模。 各区文化和旅游局要指导辖区内旅行社及在线旅游企业依法妥帖措置旅客行程调整和退团退费事宜，维护旅客与旅游企业的正当权益。增强在途团队旅客疫情防…