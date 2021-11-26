携程:文博会“新发展格局：文旅深度融合”论坛举办

【品橙旅游】11月26日，首届中国（武汉）文化旅游博览会正式开幕，中央政治局委员、中宣部部长黄坤明，湖北省委书记应勇，文化和旅游部部长胡和平，湖北省省长王忠林，中宣部副部长孙业礼，湖北省政协主席黄楚平等出席了大会。湖北省文旅厅、中国旅游研究院及湖北省各市州宣传部、文旅局领导，科技、文旅等行业特邀嘉宾也一同参加了大会。作为全球领先的一站式旅行平台，携程集团也受邀参会。 此次携程参展展位以“年轻、潮流、国际化”为主题形象，旨在让观众感受携程为旅行带来更多可能。作为携程“旅游营销枢纽”战略的核心产品，星球号旗舰店首次以线下实体形式亮相，携程“乡村旅游振兴”战略也获得了重点展示。 2021中国文化和旅游高峰论坛于同期举行，在“新发展格局：文旅深度融合”主论坛中，携程集团副总裁李欣玉发表了以“数字化推动文化旅游产业高速发展”为题的主题演讲。李欣玉表示，数字技术的应用与创新，正在开启文旅产业发展的新时代。携程集团将以数字化发展为核心，打造“旅游营销枢纽”，落实“乡村旅游振兴”战略，迈步“全球化”征程，实现多领域创新升级，续写文化旅游产业高质量发展的新篇章。 数字创新，凸显目的地价值 在论坛交流中，…