旅游、农业、教育、康养融合发展 绘贵州体育新蓝图

贵州被誉为“户外运动天堂”，近年来，随着大众对体育消费多元化、多层次、多形态的需求日益旺盛，贵州体育产业正在进入快速增长期。 11月26日上午，贵州省体旅赛事发展有限公司（以下简称体旅赛事公司）举行揭牌仪式。围绕“盘活存量资产、拓展增量资源、培育龙头企业、打造品牌赛事、发展体育康养”五个重要举措，为贵州体育产业和“贵州体育”品牌建设助力升级。 揭牌仪式前，由贵州省体育产业发展有限公司、贵州恒丰体育管理有限公司、张家界天悦体育文化传媒有限公司三方签署合作协议。 据了解，体旅赛事公司成立后，将以体育赛事为出发点，聚合旅游、农业、教育、康养等融合发展；坚持高质量发展，以赛事招商为重点目标，吸引更多社会资本投资我省体育产业，推动贵州省体育智能化建设；以赛事策划运营为主要方向，培养一批爱体育、懂体育的人才队伍；以赛事交流平台为重要传播媒介，推动贵酒、贵茶、苗绣等黔货出山，助力乡村振兴。 此外，体旅赛事公司还将充分发挥企业优势，牢牢把握“十四五”发展机遇，建立行之有效、适应新市场的赛事运营体系，将新发展理念贯穿体育赛事发展的全过程；培育和打造以山地民族特色体育赛事和活动为纽带的体育文化交流平台，引…