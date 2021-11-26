合肥闲置旅馆符合要求可改建为保障房_中国网

合肥市第十二次党代会明确提出，“加快打造人人尽责、人人享有的幸福之城。”深化全国住房租赁试点城市建设是其中的重要内容。“十四五”期间，合肥市计划筹集保障性租赁住房15万套/间，着力解决新市民、青年人、城市基本公共服务人员等群体的住房困难问题。 【计划】 “十四五”，筹集保障性租赁住房15万套/间 近年来，合肥市高度重视保障性租赁住房工作，先后成为国家多项住房租赁试点城市，获得中央财政24亿元专项资金支持。大力筹集租赁房源、培育合房股份发展壮大、建设政府租赁平台……一系列举措，获得了国家相关部委的高度肯定。 “十四五”期间，合肥市计划筹集保障性租赁住房15万套/间；主要面向无房新市民、青年人、城市基本公共服务人员等群体供应，原则上不设收入线门槛。 保障性租赁住房原则上以建筑面积70平方米左右的小户型为主，小户型比例不低于80%，合理配套商业服务设施。已经开工或建成的保障性租赁住房，可适当放宽面积标准。 【筹集】 闲置旅馆符合要求可改建为保障房 接下来，合肥市将在尊重农民集体意愿的基础上，支持利用城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房；农村集体经济组织可通过…