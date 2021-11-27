疫情下“暂停”的旅游业一日游旅游业出境游王姨旅行团旅行社_手机网易网

编辑 | 于斌 出品 | 潮起网「于见专栏」 2020年突如其来的受疫情使得国内 旅游业 被迫按下暂停键，旅游行业受到冲击。根据中国文旅部统计数据显示，2010-2019年，国内旅游市场持续平稳增长，2020年中国旅游业遭受严重打击。 受到新冠疫情的影响，2020年中国国内旅游行业总收入为22286亿元，同比下降61.07%，旅客数量仅有28.8亿人次。疫情是短暂的，随着我国人均可支配收入的不断提升以及消费结构的稳定性，我国旅游业的发展空间还很大。 以下是关于他们的真实故事： 疫情下的 旅行社 王姨 ，42岁，福建。 “别人失业是公司通知，我们失业没有人通知，简直如晴天霹雳！”王姨说。 王姨从十年前开始经营着一家旅行社，门店就在小区门口附近。原本正处于小区门口的黄金地段，但因为疫情封闭了几个出口，只留两个用于生活的小门口，所以很少人从她的门店经过。王姨对此并不在意，本来也没什么客人，人多人少无所谓。 王姨是一个性子直的人，她不是本地人，老家在河南。结婚之前从没来过福建，是她老公去河南旅游时认识了王姨，两人在河南谈了一场闪电般的恋爱。到离开河南回到福建时，她的老公问她愿不愿意跟他一起走，…