旅游＋精品酒店建筑设计：北京塞伦斯・密境民宿/案例_腾讯新闻

设计：�隐建筑 山上长城烽火台轮廓清晰可见，设计将传统围合式院落整理演化，结合长城拱形元素，使建筑立面形成秩序化的机制关系，面积1800�。 屋顶围合成圆形的框景，掩映着山峦间蜿蜒的长城，结合庭院中心太极造型禅意水滴雕塑，诠释了天圆地方道法自然的精神意。 院落场景犹如一场人造新陈代谢转换，保留西边已然废弃的房屋作为展示，修葺北边的建筑作为客房，东边筑就了一个全新极简白色空间作为客厅，让三者完美构建出一幅历史交演的画卷。 设计中东西两边加入镜面三角几何造型，将蝴蝶翅膀作为一种抽象赋形，当做表现核心意义的载体。 院落留存了较为完整的原建筑风貌，那些极具地域性的木质窗格，以及木结构都彰显了乡土建筑的艺术美感。所以设计中不遗余力的维持了建筑的原态，另一方面为了室内的通透性，部分立面运用了透明的玻璃砖介质替换原墙体灰砖，白色长廊将一个院落切分成四个区域，小中见大仿佛畅游在白桦森林。 镜面反射将真实物质世界投影到虚化印象中，设计将两个不同形态的体量通过镜面连接，一面是方形传统坡屋顶建筑，另一面是极简的白色半圆形围墙，而中间的镜面让其体量形成了对称式的延伸。 在软装上沿用了同样风格的家具配饰，从废弃…