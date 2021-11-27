疫情下“暂停”的旅游业旅行社旅行团出境游一日游王姨

王姨从十年前开始经营着一家旅行社，门店就在小区门口附近。原本正处于小区门口的黄金地段，但因为疫情封闭了几个出口，只留两个用于生活的小门口，所以很少人从她的门店经过。王姨对此并不在意，本来也没什么客人，人多人少无所谓。 王姨是一个性子直的人，她不是本地人，老家在河南。结婚之前从没来过福建，是她老公去河南旅游时认识了王姨，两人在河南谈了一场闪电般的恋爱。到离开河南回到福建时，她的老公问她愿不愿意跟他一起走，于是他们两个火速结婚。 现在两个人的小孩已经上初中了，在家人的帮助下，王姨开了这家旅行社。门面虽然不算起眼，基本上生意还算不错。大部分时间都是王姨一个人工作，没有雇人。因为只有一个人上班，所以收入还挺可观。跟其它旅行社相比有很大的价格优势，生意一直都还行，家里已经买了两套房了。 王姨大部分时间生活在福建，自己的公婆也住在附近，基本上每年的春节都会自驾回河南老家过年。因为今年疫情的原因，王姨不能回家过年，很多旅行社都倒闭了，铺天盖地的信息和电话在除夕夜淹没了她，全部都是要求退单的。 按照之前来说，除了国庆和五一，春节是一年生意中最好的时候。没想到一夜之间所有的旅行团全部被封禁，就像她自己所…