上海数据交易所揭牌成立 浪潮卓数成为首批签约数商

济南2021年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月25日，上海数据交易所揭牌成立仪式暨2021上海全球数商大会在沪举行，浪潮卓数成为首批签约数商。

上海数据交易所聚焦数据交易确权难、定价难、互信难、入场难、监管难等关键共性难题，形成系列创新安排。会上提出“五大首发”：一是全国首发数商体系，全新构建“数商”新业态，培育和规范新主体，构筑更加繁荣的流通交易生态；二是全国首发数据交易配套制度，确立了“不合规不挂牌，无场景不交易”的基本原则，让数据流通交易有规可循、有章可依；三是全国首发全数字化数据交易系统，上线新一代智能数据交易系统，保障数据交易全时挂牌、全域交易、全程可溯；四是全国首发数据产品登记凭证，实现一数一码，可登记、可统计、可普查；五是全国首发数据产品说明书，以数据产品说明书的形式使数据可阅读，将抽象数据变为具象产品。

浪潮卓数成为上海数据交易所首批数商，与多年来在大数据领域的持续深耕密不可分。浪潮卓数大数据产业发展有限公司是浪潮集团旗下的快速成长的大数据公司，致力于成为中国领先的大数据综合服务商。浪潮卓数长期关注、深入参与数据流通与交易，早在2016年，浪潮就成功获批“大数据流通与交易技术国家工程实验室”。目前浪潮卓数已经布局数据采集与存储、数据治理与分析、数据可视化算法、数据流通与交易、数据安全五大领域，基本覆盖了大数据产业图谱。

多年以来，浪潮卓数持续为各类客户提供可信的数据支撑服务，依靠专业的行业和技术团队，围绕大数据开展技术开发、咨询、转让及服务，深耕数据采集、数据治理、行业数据终端提供、金融科技、基层数据运营等前沿领域，形成了商务万象、企业万象、综合金融服务平台、企业征信、基层数据治理等核心产品和解决方案，服务数字经济发展和社会治理。

未来，浪潮卓数将继续在数据流通与交易、数据技术创新、数据治理与管理等方面发挥自身优势，依托国家十四五规划中的应用场景，推动数据要素价值释放，服务数字中国建设。

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