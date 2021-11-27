济南2021年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年11月，恒丰银行与天元征信公司在征信服务及金融科技领域签订合作协议，双方在征信服务、数据治理、全流程信贷产品、智能化风险管理等方面展开了深入合作，融合创新，致力于为客户提供优质、高效、便捷的金融服务。

近年来，金融科技已经成为金融服务的重要基础设施，金融科技正在为全球经济从新冠疫情中复苏做出积极的贡献。此次双方合作将在依法合规、保障信息安全的前提下，积极开展业务、技术合作，联合创新线上信贷产品。

根据协议，双方将在金融产品的设计上进一步深度融合，充分运用大数据技术，搭建了业内领先的风控模型，建立了包含数百个参数的多维度信用分析模型，服务各类主体精准、高效地完成信用评估，后续天元征信将不断强化金融服务科技创新，全力助推产品成为区域内示范性金融科技产品。

天元征信是浪潮旗下基于云计算、大数据、AI人工智能的金融科技公司，致力于运用新一代信息技术为金融机构提供丰富的智慧金融解决方案，自成立以来不断突破，已经形成了较为完善的金融科技能力，优化经济社会运行环境，健全普惠金融体系，缓解企业融资难题，促进社会经济发展。

恒丰银行是一家总部设在山东的股份制银行，是山东区域内重要的金融生力军。本次签约彰显了天元征信的产品服务优势和金融科技的价值，是天元推动新战略落地，金融科技运用到金融机构的又一成功范例。未来，天元征信将继续加大力度，以全场景智慧金融产品为纽带，与各类金融机构共同构建数字金融生态圈，推动普惠金融发展，加快金融业新型基础设施建设。

浪潮天元征信与恒丰银行达成合作 聚焦智慧金融建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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