轨迹公布！河北2地紧急寻人！酒店寻人河北省

原标题：轨迹公布！河北2地紧急寻人！ 来源：燕赵晚报 廊坊市香河县 香河县疾病预防控制中心关于一例新冠肺炎复阳病例密切接触者徐某行动轨迹的公告 广大居民朋友： 2021年11月26日，我中心接到廊坊市疾控中心转发《宁夏回族自治区疾病预防控制中心的协查函》，告知新冠肺炎复阳病例尹某某的密切接触者徐某在我县。经疾控中心调查核实，现将此人的行动轨迹公告如下（公告内容为流行病学调查询问得知）： 11月22日19时50分左右，密切接触者徐某与同事张某乘坐出租车（车牌号：津A F75980）由天津市前往香河县安平镇桔子酒店，21时30分左右到达酒店并办理入住，入住后未外出（全程佩戴口罩）。 11月23日至25日每天8时30分左右，密切接触者徐某与同事张某由香河县安平镇桔子酒店步行前往香河县昆仑化学制品有限公司办公，19时左右步行返回香河县安平镇桔子酒店。 11月23日19时10分左右和11月25日20时20分左右密切接触者徐某与同事张某在香河县安平镇桔子酒店楼下的华欣24小时便利店购物，购物大约5分钟（购物期间一直佩戴口罩）。 11月25日13时45分左右，密切接触者徐某由香河县安平镇桔子酒店乘坐…