挖掘沪上记忆宝藏东方明珠上海公园酒店外滩_手机网易网

挖掘沪上记忆宝藏 2021-11-28 05:09:35 经济日报 提起 上海 ，哪些是刻在你脑海中的城市记忆？是矗立在 外滩 的“万国建筑群”，是陆家嘴拔地而起的“天际线”，是门庭若市的南京路步行街，还是世博园？提到有关上海的记忆和想象，脑海中的思绪会不由自主地定格在建筑、街道和 公园 里，这些独特的物质文化承载着城市的历史和精神，使上海的城市轮廓更加清晰鲜明。 如今的上海，建筑是可阅读的，街区是可漫步的，公园是可休憩的，城市是有温度的。在这里，既可触摸历史、又能拥抱未来，既有街边巷尾的烟火气，又有摩登都市的高级感，城市文脉通过各种形式得以延续，城市记忆在各种载体中传承和发展。 换种形式游上海 申城故事多，“建筑可阅读”。 说到“建筑可阅读”，沪上百姓再熟悉不过。这项在上海已经持续了3年的文旅项目，持续推进了上海著名历史建筑对外开放，同时利用大数据、人工智能、物联网、云平台等数字化技术让建筑通过手机等移动终端可见、可读、可听、可游。如今，“建筑可阅读”已经成为体验城市历史、触摸城市记忆的重要通道。 最近，“建筑可阅读”又增添新花样，一辆通体蓝色涂装的“建筑可阅读”专线巴士将五卅运动纪…