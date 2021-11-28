多人开房只为联机打游戏？非法洗钱团伙被警方一锅端民警洗钱酒店

原标题：多人开房只为联机打游戏？非法洗钱团伙被硚口警方一锅端！ 来源：极目新闻 记者 叶文波 通讯员 王辉 实习生 范玉浩 杨梓彤 “警察同志，我们都是老乡，一起开房联机打游戏，不犯法吧？”“一起打游戏当然没问题，但你们真的只是打游戏吗？”面对民警的询问，5人低头不语。近日，武汉硚口警方打掉一个非法洗钱团伙，依法刑事拘留6名嫌疑人。 近期，武汉市硚口区公安分局六角派出所不断强化“断卡行动”打击效能。11月22日，民警魏凯、柯建飞在核查一起外省电诈案件时发现，外地来汉人员龚某（化名）名下一张银行卡与该案关联。当天下午，民警通过蹲点守候，成功抓获嫌疑人龚某。经过进一步调查，发现该案涉及金额较大，团伙作案可能性非常大。随后，硚口警方组织反电诈中心、网安大队成立专班展开调查。 随着调查深入，民警发现自今年9月份以来，龚某与老乡汪某等5人经常到酒店开房聚集。“龚某、汪某等6人在武汉均没有固定住所和工作，出入基本都是酒店等消费场所，因此引起了我们的注意。”六角派出所刑侦副所长周凯介绍，警方通过研判分析，认为他们存在共同作案的嫌疑，于是对他们展开调查。 23日晚，专班民警发现汪某等5人在汉阳某电竞酒…