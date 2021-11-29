欧盘速递：旅游、能源类股领涨 欧洲市场全面反弹 “奥密克戎”相关症状轻微油价反弹 亚汇网

尽管对新发现的“奥密克戎”（Omicron）变种病毒存在担忧，但欧洲股市周一（11月29日）走高。 截至本稿发布（北京时间17:50），英国富时100指数、法国CAC指数和德国DAX指数涨幅分别为1.14%、1.10% 和0.82%。 泛欧斯托克600指数早盘上涨1.1%，旅游和休闲股上涨2.5%领涨，几乎所有行业和主要交易所都上涨，显示股市正在从上周五的抛售中反弹。 周一欧洲将发布的主要数据包括欧元区11月的商业景气和经济景气数据，以及西班牙和德国的通胀数据。 新冠疫情发展 世界卫生组织已在上周五将新的奥密克戎变异株标记为“令人担忧的变种”，因为其大量的突变已经引起了人们的警觉，据世卫组织称，初步证据表明，该变种使再次感染的风险增加。 该变种已在英国、以色列、比利时、荷兰、德国、意大利、澳大利亚和香港发现，虽然尚未在美国发现，但包括美国在内的许多国家/地区已采取行动限制来自南部非洲的航班。 新冠疫苗制造商已经宣布开启了针对奥密克戎的调查，虽然该变种对当前疫苗的反应、是否需要新疫苗还有待观察，但莫德纳的首席医疗官Paul Burton周日表示，莫德纳可能会在…