推动“非遗+”合理利用 共商“旅游+”协同创新_政务_澎湃新闻-The Paper

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》相关要求，大力推动非物质文化遗产与旅游高质量融合发展，加大研究和实践力度，近日，甘肃省非物质文化遗产保护中心和兰州文理学院旅游学院联合开展推进非遗与旅游融合发展、协同创新工作。 11月24日下午，省非物质文化遗产保护中心和兰州文理学院旅游学院就“提高甘肃非物质文化遗产保护传承水平，促进合理利用，在有效保护前提下，推动非物质文化遗产与旅游融合发展、高质量发展”相关问题进行了专题座谈。 座谈会上，省非物质文化遗产保护中心负责人介绍了单位基本情况、当前对“文旅融合非遗先行”的相关研究成果和对进一步推动甘肃省非遗与旅游融合发展的系列想法。兰州文理学院旅游学院负责人建议要充分利用院校学科优势和教师团队研究领域的多元化，在“旅游+非遗”人才培养、非遗保护和机制创新建设方面展开合作，在合作中促进双方互利共赢。双方就联合多家相关单位和企业共同建设非遗和旅游协同创新中心取得一致意见，并就工作思路和下一步拟合作项目进行了探讨。 通过交流，大家一致认为：甘肃省非遗资源丰富，其表现形式的多样性、分布范围的广阔性和地域特色的鲜明性，…