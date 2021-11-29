澳大利亚一女子在新冠隔离酒店纵火 超160人被疏散隔离酒店新冠肺炎

原标题：澳大利亚一女子在新冠隔离酒店纵火 超160人被疏散 综合外媒报道，日前，澳大利亚昆士兰州凯恩斯市一家隔离酒店内，一名女子因涉嫌在床下纵火，被警方控告纵火和故意破坏罪。大火致超160人被紧急疏散。 △澳大利亚昆士兰州凯恩斯一家隔离酒店内，一名女子因涉嫌在床下纵火，被警方控告纵火和故意破坏罪。（图片来源：澳大利亚广播公司报道截图） 报道称，当地时间11月28日上午，澳大利亚昆士兰州凯恩斯市一家隔离酒店突发火灾。大火导致正在酒店内隔离的163人紧急撤离，目前没有人员受伤。 警方负责人克里斯·霍奇曼（Chris Hodgman）说，火灾造成了“重大损失”，酒店的许多楼层目前可能无法使用。 当地警方表示，火灾始于一名母亲和两个孩子正在进行隔离的房间。目前，这名31岁的母亲由于纵火和故意破坏罪而被起诉。 霍奇曼说，这名女子和她的两个孩子从澳大利亚另一个州来到这里，并在隔离房间里住了几天。目前，两个孩子正由警方照看。 据报道，当地防疫政策规定，任何从其他州或海外抵达昆士兰的人，都必须隔离14天。拥有符合政府通风标准房屋的人，可居家隔离，但那些不符合标准的人，必须在指定的酒店进行隔离，并自己承…