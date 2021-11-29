品牌，如何秉持匠心，以育新机，开创新局？中国品牌，如何在澎湃国潮中，致力铸造新国货？

广东佛山2021年11月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年12月，恒洁作为家居新国货唯一代表品牌，与华为、伊利、茅台等品牌共同入选人民日报社“品牌强国计划”并出席“中国品牌论坛”；值此2022年到来之际，恒洁再度受邀出席第七届“中国品牌论坛”，在这个权威平台上与大家分享品牌“铸造卫浴新国货”的探索历程与经验总结。11月30日，恒洁集团首席执行官丁威先生将应邀赴北京出席本次论坛，讲述中国品牌中国故事，展望行业智能制造新趋势，助力开创国货发展新格局。



丁总出席2020年中国品牌论坛并发表演讲

中国品牌中国故事，把握时代新机遇

为深入贯彻落实党中央关于中国品牌建设的重要指示精神和党中央决策部署，第七届“中国品牌论坛”将以“加强品牌建设，推动高质量发展”为主题，邀请党和国家领导人、相关领域专家学者、知名企业负责人、主流媒体代表等共同参会，搭建权威对话交流平台，展示品牌发展成就。恒洁作为卫浴行业唯一代表参与此次论坛，彰显中国品牌服务和融入新发展格局的担当作为，助力在全社会营造支持品牌、呵护品牌、发展品牌的良好氛围。

澎湃国潮顺势而发，致力铸造新国货

“国潮”是一种追求潮流的态度，也是一个国家文化自信和国力提升的体现，更是基于中华民族文化新的表达方式。回顾多年来的征程，恒洁为能够把握时代机遇、推动国货国潮发展而感到自豪与荣幸。

卫浴国货品质大幅提升、赶超国际品牌的背后，少不了对产品生产、研发的高度重视。23年来，恒洁始终坚持产品主义，以创新为核心，重视原创技术研发，致力于打造国货新标杆。目前，恒洁已拥有智能研发实验室、产品开发性能实验室、全新技术研发中心等多个研发基地，总面积达6000多平方米，持续为创新技术研发提供坚实的保障。今年，恒洁推出了全新水净技术、防水防潮技术，大幅提升了产品品质，为消费者带来更好的卫浴使用体验。

作为卫浴新国货领导品牌，“新”的不仅是品质和颜值，更是与主流消费群体的沟通方式。通过联合吴晓波频道、故宫宫廷文化等优秀IP，恒洁发起并参与“新国货智造计划”，用更潮流的方式触达年轻消费者，用更时尚的设计打造年轻人喜爱的新国货卫浴空间。

滴水穿石行者恒远，匠心卫浴未缺席

此次中国品牌论坛·企业家峰会环节，丁威先生将代表恒洁开展深层次、多领域、高水平对话，去讲述在把握时代机遇、推动国潮澎湃的进程中，恒洁是如何做到坚守产品主义，用独创技术解决行业难题和使用痛点，并运用好软实力，在新国货与消费者之间建立深厚的情感联结与价值认同，彰显中国品牌服务和融入新发展格局的担当作为。

11月30日，中国北京，让我们共同见证，“育新机，开新局，匠心铸造卫浴新国货”。

育新机，开新局 恒洁即将再次出席中国品牌论坛-企业家峰会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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