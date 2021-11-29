上海2021年11月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月25日，华住集团与中铁建城市开发有限公司（下称“铁建城发”）签订战略合作协议，充分发挥铁建城发在综合建设开发领域的经验及华住集团在品牌、管理等方面的优势，共同探索“未来城市”与“酒店+”的融合发展形态。铁建城发产业运营部、华住集团战略发展部代表出席仪式。



签约仪式现场

近年来，随着中国城市发展逐步由“粗放式扩张”转向“精益式增长”，从增量延展转变为存量开发、改造，城市更新日渐成为新发展风向，对城市更新的探索与实践愈加成为政府和社会各界关注的焦点话题。

铁建城发主要负责未来社区、产城融合、片区综合开发等城市更新类业务的开发、建设和运营。正在以自己的业务，赋能城市更新。

铁建城发紧跟国家步伐，秉持为人民谋幸福的初心，积极响应中央号召，投身城市更新，以大国央企的责任担当，肩负起助力城市腾飞、赋能城市发展的重任。这与华住“精益增长”的战略布局不谋而合。

“未来社区”不仅在形态上更创新，在配套设施上也更完善。酒店作为承接社区人员住宿需求的功能性场所，在“未来社区”中是必不可少的一部分。华住集团作为领先的酒店集团，旗下拥有29个酒店及长租公寓品牌，能够为“未来社区”提供优质的酒店及长租公寓产品。

基于此背景，华住与铁建城发的战略合作不仅是对双方业务的深度赋能，更是对“未来社区”、“酒店+”未来形态的深度探索。此次合作，双方将在酒店开发运营、酒店资产运营、酒店人才培训、智慧酒店赋能、商旅出行服务等方面展开深度合作，实现“1+1>2”的协同效应。

未来，双方将基于“未来社区”的形态“量体裁衣”，通过特约管理、成立合资公司等形式，强化合作关系，在城市更新的“蓝海”领域中实现新的增长极。

签约仪式上，双方表示，将在战略合作的基础之上，探讨未来城市发展，充分整合双方优势资源，从具体业务出发，以用户需求为增长点和着力点，赋能双方业务的推进和发展。

华住集团携手铁建城发 助力未来城市运营 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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