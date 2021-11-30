尚美生活：基本盘不稳，扩张之中暗藏危机锦江之星美生活汉庭酒店尚客优_手机网易网

这句话对于现阶段所有行业的商业竞争都有极大的启发意义，尤其是对从事 酒店 经营行业的人来说，更是如同醍醐灌顶。 之所以这样说，是因为在酒店行业已经高度连锁化和品牌化发展后，顾客对酒店的选择越来越呈现出“审美疲劳”，而且高度连锁化的酒店行业，已经开始反过来剥削消费者权益。因此，提出“新连锁”模式、以下沉市场为战略基础的尚 美生活 逐渐被大众熟知，并隐隐有超越其他酒店连锁酒店品牌的迹象。 然而，大众所看到的更多是一种商业营销的错觉，这也是新品牌与老牌强企竞争的重要手段之一。那么，放出豪言“十年开店三万家”的尚美生活，实际发展情况如何？或许可以通过其实际经营数据，刨根问底。 联手小米被指无厘头，消费科技噱头惹争议 以尚美生活与小米携手发展为例，大众对两者结合的目的显然是保守成分居多。在小米官方账号发布入局酒店行业，并与尚美生活深度合作后，网民的留言出现两极分化的情况。 之所以会出现这样的现象，是因为尚美生活和小米面对的消费主体都是普通工薪层，自身的收入处于中等和中等偏下水平。用户对产品的性价比追求非常高，对商业包装和创新商业营销手段并不感冒。 在小米向尚美生活伸出橄榄枝后，大众点评上很多网民…