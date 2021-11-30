尚美生活：基本盘不稳，扩张之中暗藏危机锦江之星美生活汉庭酒店尚客优_手机网易网

尚美生活：基本盘不稳，扩张之中暗藏危机 2021-11-30 07:46:15 于见专栏 编辑 | 于斌 出品 | 潮起网「于见专栏」 动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是仍然沿用过去的思维逻辑做事。这是现代管理学之父彼得·德鲁克的一句名言。 这句话对于现阶段所有行业的商业竞争都有极大的启发意义，尤其是对从事 酒店 经营行业的人来说，更是如同醍醐灌顶。 之所以这样说，是因为在酒店行业已经高度连锁化和品牌化发展后，顾客对酒店的选择越来越呈现出“审美疲劳”，而且高度连锁化的酒店行业，已经开始反过来剥削消费者权益。因此，提出“新连锁”模式、以下沉市场为战略基础的尚 美生活 逐渐被大众熟知，并隐隐有超越其他酒店连锁酒店品牌的迹象。 然而，大众所看到的更多是一种商业营销的错觉，这也是新品牌与老牌强企竞争的重要手段之一。那么，放出豪言“十年开店三万家”的尚美生活，实际发展情况如何？或许可以通过其实际经营数据，刨根问底。 联手小米被指无厘头，消费科技噱头惹争议 近些年，大众对传统行业的创新发展现象普遍持观望态度。这其中有疫情对个人的经济收益影响，也有国内消费意识转变的因素掺杂其中。