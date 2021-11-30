新加坡小姐姐飞去德国会男友+旅行，n次核酸，预算2000新

暌违两年，新加坡的国门终于开放 让许多情侣、亲人得以团聚 也让旅行再次成为可能 1 我的VTL德国之旅 疫情爆发的这两年，对我们这样的异地恋来说，简直是一种折磨。 德国宣布加入VTL，对我来说是个天大的好消息，我毫不犹豫地订了机票。当然，这也是个折中计划——他在英国，我在新加坡，我们需要在德国这个中间国见面。 无论如何，能见面，能给恋人一个真实的拥抱，简直太开心了！ 你能想像吗？ 这是我自2019年，第一次出国见到男朋友！ *注：截至2021年10月24日，德国宣布新加坡为高风险国家。虽然新加坡游客在入境时不需要隔离，但在进入德国之前仍需要在线注册登记，资料以德国联邦外交部网站信息为准。 2 行前准备 不包括行前所需的出国体检费用和聚合酶链式反应（PCR）检测的费用，我的旅行预算是2000新左右。 在去德国前还要购买旅行保险，我选择了最划算的一家FWD保险公司，为了以防万一，我还额外选购了42.99新币的新冠病毒附加旅行套餐，保命要紧呀~ （图片来源：FWD保险公司） 打包行李的时候，因为太久没出国，深感陌生~ 当时新加坡还不在德国的高风险国家名单上，所以我不用在进入德国之前填电子登记…