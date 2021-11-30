“酒店+电影”《长津湖》成中国影史票房冠军， 尚美联合营销创历史最好成绩_凤凰网

要说今年的票房黑马，当属《长津湖》无疑。那一幕幕惹人泪目、激动人心的场面，还原了当初战争的惨烈，也正是有了当初那些最可爱的人，才有了我们目前安稳的生活。在今年的国庆档，《长津湖》掀起了一波又一波的观影热潮，使得冰雕连精神再次被点燃，也使得晚辈自强方能立国的精神一代一代地影响着华夏文明的延续。 走出国门 《长津湖》登顶影史第一 继国内票房夺冠之后，《长津湖》于11月19日在美国、加拿大上映，12月2日在澳大利亚上映。此外，新加坡、 英国、爱尔兰、马来西亚也已确认引进。据猫眼专业版数据，截至北京时间11月24日16时43分，电影《长津湖》含预售票房已超56.94亿，登顶中国影史票房榜。在美国好莱坞电影长期霸榜的票房名单上，一部中国战争主题影片《长津湖》异军突起，成为2021年全球票房第一名，成功引发了国际的广泛关注。 △图源：猫眼专业版“中国电影票房总榜” 在《长津湖》跃居2021全球票房榜榜首之时，海外媒体对《长津湖》也赞誉有加，《好莱坞报道》赞叹《长津湖》的票房成绩是“疫情以来好莱坞电影无法比拟的惊人数字”。 当冰雕连精神走出国门，《长津湖》收获了如潮好评，其以那段史诗般的历史来颂扬朝…