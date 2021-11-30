内蒙古：29日起暂停跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务 中新网11月29日电 内蒙古自治区文化和旅游厅29日在官网发布《关于暂停跨省团队旅游活动的通知》。 通知称，11月28日，满洲里市新冠肺炎疫情防控指挥部发布公告：满洲里市东山街道调整为高风险地区，满洲里市南区街道调整为中风险地区。按照文化和旅游部办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》(文旅发电〔2021〕214号)和自治区文化和旅游厅《关于印发《内蒙古自治区文化和旅游行业疫情防控工作方案》的通知》(内文旅办字〔2021〕287号)、《 关于进一步做好文化和旅游行业冬季疫情防控工作的通知》(内文旅办字〔2021〕298号)等文件要求，现就暂停跨省团队旅游活动有关事项通知如下： 一、即日起，立即暂停进出内蒙古自治区的团队旅游及“机票＋酒店”业务。请迅速通知辖区各旅行社、旅游企业立即暂停跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务，不组团前往其他省(区、市)旅游，不承接其他省(区、市)来区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。 二、已出发的旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作，严格落实当地在交通…