宁乡煤炭坝变“废”为宝，“工业+旅游”造就创意煤城 宁乡煤炭坝：从“地下经济”向“地上经济”转型 百年矿区变身红色电影拍摄基地 百年矿区变身煤炭坝影视文旅基地。 绞车房、矿井架、老烟囱以及不同时期采煤工具、机械设备，成了反映煤炭工业发展的缩影，让参观者恍若隔世…… 11月28日，位于长沙宁乡市煤炭坝竹山塘的影视文旅基地内，人头攒动、热闹非凡。“水口山礦局”的大门口，一群身穿极具年代特色服装的人正在忙碌着，警戒线外吸引了众多驻足观看的人群。随着时代的发展，煤炭坝镇的煤炭产业逐渐退出历史舞台，转型升级后变成了“红色影城”。 ■三湘都市报全媒体记者 王智芳 图/视频 刘品贝 荒废矿区变身红色影视基地 “来来来，我们再走一遍啊，3、2、1，开始!”拍摄现场人声鼎沸，一片忙碌而有序的景象，工作人员不时拿着话筒喊话。话音刚落，十来个穿着粗布衣衫的男子开始情绪高涨地往“水口山礦局”大门口靠近。 拍摄结束，人群退下。“开始准备”的话音再次传来，很快，一群穿着黑色警察制服的人跑了过来……这里正在拍摄由湖南省总工会、潇湘电影集团、湖南日报文旅集团及湖南银星文化传播有限公司等单位联合摄制的《八百矿工上井冈》…