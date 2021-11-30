何少波：实施“银杏+旅游”模式 培育乡村振兴新动能_中国乡村振兴在线_国家乡村振兴信息门户

何少波：实施“银杏+旅游”模式 培育乡村振兴新动能 时间：2021-11-30 09:14:41 丨 来源：新华网 丨 作者： 丨 责任编辑：孔令瑶 南雄银杏产业高质量发展高峰论坛暨南雄银杏古树分布及旅游导图发布会于11月29日在广东广州举办。会上，南雄市政协副主席、南雄市林业局局长何少波表示，南雄市立足北部生态发展区的功能定位，实施“银杏+旅游”模式，推动南雄市银杏产业高质量发展，培育乡村振兴新动能。 南雄是广东省的银杏主产区，种植历史悠久，经验丰富，2021年南雄被中国林业产业联合会授予“中国银杏之都”称号。因独特的地理和气候条件，南雄银杏演化出了独特的品种，壳薄洁白、胚芽细小，果实口感香甜软糯，是南雄名品。 何少波介绍，南雄市立足北部生态发展区的功能定位，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施“银杏+旅游”模式，建设坪田省级古银杏森林公园和帽子峰省级森林公园等银杏旅游景观，把“银杏染秋”打造成广东省最具影响力旅游品牌，每年接待银杏观赏游客60多万人次。 “南雄重视银杏产业建设，将银杏产业发展纳入‘十四五’规划，以南雄市国家储备林建设项目、南雄市林业生物产业融合发展专项试…