上海2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月29日，玛氏中国二度受邀参加第四届社会责任大会，玛氏箭牌中国企业事务副总裁滕钢先生代表公司领奖并在会上发表主旨演讲，与会各企业代表共同探讨如何聚集社会合力，在疫情后新格局时期协同驱动社会责任事业更好落实。

凭借多年来在推动可持续发展中的不懈努力和践行社会公益中的卓越表现，玛氏中国连续第二年被大会授予“奥纳奖 – 2021年度可持续发展贡献企业”奖项。当谈到本次参会，滕钢先生表示：“未来始于当下，无论何时，玛氏都将以愿景为驱动，躬行企业责任，以创新公益理念为人们谋福祉。未来，我们将继续与各利益相关方深化合作，用实际行动关怀人类福祉，引领行业建设可持续发展的美好明天。”

升级“一代人的可持续发展计划” 始终以愿景践行责任

面对当下复杂多变的外部环境，人们对企业承担社会责任有了更多期待与全新定义。玛氏秉持“未来始于当下”的愿景和“五大原则”，始终以愿景践行责任，开创并不断升级“一代人的可持续发展计划”，以科学为目标制定的依据，重点关注环境改善、权益维护和福祉建设三大领域，并积极采取有效行动，为价值链上的利益相关方创造互惠价值。

三大领域同步推进 努力守护地球未来

以环境改善为例，玛氏围绕四大焦点问题，通过技术创新实现绿色循环生产，持续推动健康生态的建设。自2015年以来，玛氏已将整个价值链的排放量减少了7.3%，在直接运营中减少了31%的排放量。今年，玛氏设定了以科学为基础的的气候新目标，承诺将在2050年实现整个价值链上的温室气体净零排放，以帮助阻止全球变暖带来的进一步恶劣影响；同时通过与两万家供应商的合作，促进产业链上下游共同参与气候行动，推动全价值链的变革。

“玛氏明日之林”计划则是环境改善方面的又一创举，玛氏箭牌于今年承诺，将在阿拉善捐种 20000棵树木，促进当地的生态环境改善。围绕包装可持续发展，玛氏箭牌还连续四年举办“捡跑中国”活动，已有 40个城市、超过3万名群众加入；并推出“益达瓶减重计划”，成功减少了450吨塑料、淘汰了所有PVC/PVdC的使用。

玛氏也认为社会的多元可持续发展更体现在对不同群体的权益维护和福祉建设上。不久前，玛氏发布了#聆听女性声音报告，集结88个国家、10,319名女性共同发声，为改善女性潜能受阻问题提供了切实可行的建议。玛氏箭牌则20余年如一日地开展“益达口腔健康计划”，助力中国口腔健康教育发展；发起“小禾的家-流动儿童社区”城市支教项目，为2000多个广州流动儿童家庭带去关爱。

不仅如此，今年玛氏全球食品安全中心还举办了“2021食安未来研讨峰会”，与业界共同探讨食品安全的未来发展。为创造人宠和谐共处的美好未来，玛氏宠物护理联合举办“宠享潮生活”文化市集活动；而皇家宠物食品携手哔哩哔哩举办第六届“狗狗上班日”，将知识科普、人宠互动、负责任养宠理念集于一体。



玛氏中国通过互惠共建持续践行高质量的可持续发展

躬行企业责任，身体力行促进可持续发展

正如玛氏公司总裁Grant F. Reid所说，“我们相信坚持高质量的可续发展，将为行业注入源源不断的动力，从而携手共建更加美好的明天。”深耕中国市场30余年，玛氏始终是责任践行与创新路上的“先见者”；二度荣获“年度发展可持续贡献企业”即是对玛氏在行业中的责任典范地位与引领创新发展形象的认可和鼓励。

未来始于当下，玛氏深知践行社会责任的使命与意义，并将继续秉承愿景与“五大原则”，与各方互惠合作、共创未来。未来，玛氏将继续以可持续发展这一目标为指南针加速创新发展，持续深化与政府、非政府组织以及其他利益相关者的合作，不断促进地球更健康、社会更包容、人宠蓬勃发展。

玛氏荣膺“年度可持续发展贡献企业”，倡导互惠合作共创美好明天 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com