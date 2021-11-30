校企共培 亲职教育

澳门2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为支持 “教育兴澳、人才建澳”方针，金沙中国有限公司近日与澳门特别行政区政府教育及青年发展局（教青局）合作携手育才，于11月18日在澳门巴黎人举行“校企共培”、 “亲职教育”两项合作意向书的签署仪式。



为支持 “教育兴澳、人才建澳”方针，金沙中国近日与澳门特别行政区政府教育及青年发展局（教青局）合作携手育才，并于11月18日在澳门巴黎人举行“校企共培”、“亲职教育”两项合作意向书签署仪式，约300名团队成员出席。

这次合作将推出全澳门首个运用自身多元业务协助培育应用技术青年人才的“舞台技术及活动制作课程”；同时，全力配合教青局推进亲职教育，让身为家长的团队成员发挥家庭教育的正面效能，以此用心提升团队成员工作以外的幸福感。

签署仪式于巴黎人剧场举行，约300名团队成员出席。仪式上，教青局局长老柏生与金沙中国人力资源高级副总裁文红燕为以上两个合作项目签署合作意向书，并由澳门特别行政区政府社会文化司司长欧阳瑜、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室教育与青年工作部部长徐婷及金沙中国有限公司总裁王英伟博士作见证。

老柏生表示：“这次很高兴能与金沙中国签署合作意向书。在金沙中国的舞台技术团队专业指导下，培育更多应用型青年人才，共同携手为澳门年青人造就多元职业选择。金沙中国是本地最大型私人企业之一，十分乐见其积极向员工推动亲职教育，提升幸福感，更有助建立社会和谐家庭氛围。”

仪式结束后紧接举行“金沙中国亲职培训课程系列 – 一个人的教养”讲座，由老柏生首次亲身向综合度假村企业团队成员主讲，旨在让参与者从家长的角度了解到行为举止、言语辞令、现代礼仪、网络素养等对孩子成长的影响。

王英伟博士表示：“金沙中国向来对人才培育不遗余力。这次十分荣幸能与澳门教青局携手合作，充分运用世界级的娱乐设施和技术团队，共同培育具舞台技术及活动制作专业的应用型青年人才。此外，我们关注团队成员的身心健康，期望通过亲职教育共同促进家庭和谐，致力推动澳门社区稳步发展。”

“舞台技术及活动制作课程”是全澳首个于高中教育阶段内新设的同类型课程，由金沙中国与教青局辖下的中葡职业技术学校（职中）以“校企合作”方式，在澳门生产力暨科技转移中心的支持下共同制订课程计划和专业能力考试要求等，以培养具备中等程度学历的应用型技术青年人才。此外，金沙中国为课程提供专业人员支持、职业实习机会及当有职位空缺时择优而取。

金沙中国团队成员超过一半已婚，因此公司针对他们的需要，全力配合教青局推进亲职教育，提升团队成员培养子女在不同阶段所需的知识和技能，让他们注意家庭教育的重要及其正面效能。团队成员享有在上班时间内于公司物业带薪学习亲职教育并参与相关的奖励计划。

金沙中国植根澳门十七载，现时已有近9,900位团队成员已服务公司超过10年以上，占整体的40%。作为澳门最大的综合度假村运营商，公司一直以人才培育为发展重点，多年来通过与澳门政府、大专院校及教育机构紧密合作，推出多个因应年青人在不同发展阶段的需要而量身定制的青才培育计划，包括“综合度假村实习计划”、 “特快主任／经理精英计划”、“综合度假村业务分析师培育计划”等等，旨在助力澳门经济适度多元发展。除此以外，金沙中国视团队成员为最宝贵资产，对团队成员照顾周全，关怀延伸至团队成员工作以外，定期举办各类活动推动工作与生活平衡、促进和谐家庭关系，全面关顾团队成员的身心健康。

关于金沙中国有限公司

金沙中国有限公司（香港联交所：1928，“金沙中国”或“公司”）是一所于开曼群岛注册成立的有限公司及在香港联合交易所有限公司上市的公司。金沙中国是澳门最大的综合度假村经营商，于路氹金光大道上设有澳门威尼斯人®、澳门百利宫®、澳门巴黎人，以及澳门伦敦人® 等物业项目，同时拥有及经营位于澳门半岛的澳门金沙酒店。公司旗下的各综合度假村集合多样化的娱乐消闲、商务设施及客运业务，包括大型会议及展览场地、各式餐厅食肆、购物中心、于金光综艺馆、威尼斯人剧场、巴黎人剧场、伦敦人剧场及金沙剧场举行的世界级娱乐表演，以及来往港澳的金光飞航高速渡轮服务。公司在路氹金光大道的各物业发展项目，坚定并持续地为建设澳门成为世界旅游休闲中心贡献力量。金沙中国是全球度假村发展商拉斯维加斯金沙集团股份有限公司（纽约证券交易所：LVS）的附属公司。

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金沙中国与教育及青年发展局签订两项合作意向书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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