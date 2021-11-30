趣链科技在国际权威期刊CACM发表论文，系统介绍中国区块链发展

杭州2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，国际计算机学会（ACM）旗舰杂志CACM刊登由浙江大学区块链研究中心常务副主任蔡亮，中国科学院计算技术研究所研究员孙毅，中山大学教授郑子彬，华中科技大学副教授肖江，趣链科技高级副总裁、首席架构师邱炜伟共同撰写的论文：Blockchain in China。

针对新时代的新特征、新挑战，该篇论文首次从政策、技术、产业、案例等多个方面系统介绍中国区块链发展。该文相关技术研究和产业分析得到众多业内专家高度赞赏，杂志评审专家对工作成果给予充分评价，认为是一篇关于中国区块链发展具有代表性的论文。本次论文的成功发表，再次彰显趣链科技团队的学术创新和产业前瞻的领先能力。



趣链科技在国际权威期刊CACM发表论文：Blockchain in China（图片截取自CACM）

政策方面，论文指出，中国强调了区块链技术在新一轮科技创新和产业转型中的关键作用。然而，与其他国家不同的是，中国对世界范围内区块链的崛起持有独特看法：在拥抱区块链技术的同时，抵制与代币发行融资或虚拟货币有关的非法金融活动。2020年，中国国家部委、各省政府及省会城市发布与区块链技术有关的政策、法规、方案文件共217份。国家发改委将区块链纳入新型基础设施建设。中国人民银行发布了首个金融区块链标准规范《金融分布式账本技术安全规范》。地方政府密切关注区块链技术，积极打造区块链先行应用试点地区。各省产业政策主要集中在创新发展、金融、政务及公共服务等领域的示范应用。

技术方面，论文指出，经过数年发展，中国在区块链技术方面已经奠定了坚实的基础，具有“提高核心技术研发能力”、“新兴技术创新融合”、“专利数量稳步增长”等特点和优势，取得显著经济和社会效益。

论文显示，2019年以来，参与区块链业务的1000家企业中，57%是初创企业，远高于传统互联网公司的 23%占比。“以趣链科技为代表的科技企业为区块链产业提供底层技术支持和应用建设方案支持”。

产业方面，金融、能源等行业不断深化区块链技术应用和融合。2021年，福布斯“区块链50强”列出了众多区块链技术领先平台，例如，中国建设银行的BC Trade 2.0平台。而在能源领域，国家电网提出 "一主两侧"区块链服务，以服务可再生能源市场，促进分布式发电的商业化进程。

此外，论文重点列举了“央行贸易金融区块链平台”、“全国住房公积金数据共享平台”、“雄安新区区块链综合服务平台”等典型案例。例如，“全国住房公积金数据共享平台”是由国家住建部、中国建设银行、趣链科技三方基于趣链区块链平台共同建设。论文指出，“该平台支持居民在全国303个住房公积金管理中心实时提取他们的住房公积金，无需任何人工审核。目前，该平台已有超过4.8亿笔交易，为住房公积金项目运行了1998万个抵押账户（注：以上数据截至2019年）。平台采用区块链的核心优势是，通过建立部门间的联系，提高跨职能部门的沟通协作效率，支持各实体在一个系统中更新和利用数据，且数据不可篡改”。

以上案例说明，为更好促进国家经济发展，区块链平台需要承担高交易吞吐量、提供高效可靠的存储模型和网络架构、优化合约虚拟机、维护网络安全和隐私、支持异构区块链之间的连接等。目前，中国专家正在努力加强基础研究，已经取得如下创新成果：

首先是共识机制，构建动态、自调整的具备鲁棒性、高效性及安全性要求的共识体系；第二，突破区块链海量数据存储与查询，设计符合区块链数据特性的专用数据库，打造高效、高可用的区块链存储基础设施；第三，突破安全分析和增强等技术，提升区块链系统的安全分析和态势感知能力，突破零知识证明、安全多方计算、差分隐私等技术在区块链领域的重构；第四，突破异构网络互联技术，实现复杂网络环境下的高效、可靠传输、时延等多种需求；第五，突破跨链数据传输协议，形成全方位、高安全、自适应的跨链体系。

论文强调，随着区块链被列入“十四五”规划，中国政府正在不断促进区块链行业的发展，如：发布支持标准和出台监管政策，提供专业人才培训等。截至目前，中国已有40多所大学开设了区块链专业或相关课程，各省也出台了30多项区块链人才政策，以加快其区块链产业发展。而人才涌入带来的竞争和机遇，将会大大促进中国区块链产业发展。

注：论文Blockchain in China发表于国际计算机学会（ACM）旗舰杂志CACM（NOVEMBER 2021 | VOL. 64 | NO. 11©2021 ACM 0001-0782/21/11）

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