北京2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 每年11月是国际肺癌关注月。肺癌是我国发病率和死亡率第一的恶性肿瘤，每个人都应该重视肺癌的预防和治疗。2021年，国家卫健委等三部门联合开展“肿瘤诊疗治疗提升行动”，提出加强肿瘤诊疗服务全程管理，提升肿瘤诊疗服务内涵。随着筛查诊疗技术的进步以及多学科诊疗模式的推广，肺癌也有望成为一种“慢病”，肺癌全程管理的理念逐渐成为一种共识。

义诊与科普：讲解公众最关心的肺癌话题

11月29日，北京和睦家启望肿瘤中心、和睦家肺癌诊疗中心以“全程管理，共同关爱”为主题，举办义诊及“肺癌管理公开课”公益科普活动。北京大学肿瘤医院及北京和睦家医院的胸部肿瘤内科、胸外科、放疗科等多学科专家齐聚和睦家启望肿瘤中心，通过圆桌对话讲解公众最关心的肺癌防治话题。

此次义诊活动收到了全国各地肺癌患者的踊跃报名，其中4位患者来到和睦家启望肿瘤中心，现场接受了专家的多学科会诊。受到新冠疫情的影响，部分外地患者无法到场，通过手机连线的方式，与专家进行了线上问诊。

另外，此次直播通过北京和睦家启望肿瘤中心和博鳌乐城先行区管理局的公众平台，进行了两地联动、四平台同步直播，超过17万人观看了直播，部分网友通过线上互动的形式，与专家进行了“面对面”问诊咨询。

肺癌也能成“慢病”：多学科协作、精准治疗延长患者生存

伴随诊疗水平的快速提升和发展，确诊肺癌并不意味着死亡降临，通过多学科协作和精准治疗，肺癌患者仍然可以实现长期带瘤生存。

参与讲座的多学科专家介绍了当前肺癌治疗的新技术和新药的应用情况，如SBRT放疗技术和靶向药在精准打击方面起到的巨大作用，为很多肺癌患者带来了更长的生存时间。

据和睦家启望肿瘤中心顾艳斐医生介绍，针对肺癌患者，第三代ALK抑制剂劳拉替尼（Lorlatinib）、口服MET抑制剂特泊替尼（Tepotinib）等抗癌新药已在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区落地。患者可通过博鳌和睦家医疗中心申请使用这些已在国际获批上市、尚未在在国内上市的肿瘤特药，不出国门就能接受与国际同步的肿瘤治疗。

“鱼”与“熊掌”亦可兼得：全程管理提升患者生存质量

癌症治疗不只关心是否可以治愈，还要追求在延长生存的同时提高长期的生存质量。要做到这一点也需要患者及其家属提高对疾病和治疗的科学认识，与医生一起做好肺癌的预防、筛查、诊断、治疗、康复全过程管理。

与会专家通过具体案例向观众重点介绍了全程管理对提高生存获益和生活质量方面的重要作用，呼吁大家要根据个人情况接受科学的、个体化的治疗，切不可治疗方案“一刀切”。

据北京和睦家启望肿瘤中心负责人郭颖介绍，和睦家的一站式肿瘤诊疗平台汇集了国内外肺癌名医资源，多学科团队协作模式早已成为常态。在提供国际标准的高水平医疗服务的同时，和睦家也密切关注患者的生存质量，提供非常个体化的诊疗服务。尤其是新冠疫情以来，通过科普直播、线上问诊等互联网远程模式，让和睦家式的医疗理念和服务模式与患者和他们的家庭常伴同行。

北京和睦家：多学科诊疗+全程管理，提高肺癌患者生存质量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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