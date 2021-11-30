这是济民可信研究院自2018年创立以来第一次与国际合作伙伴携手，以加快中国创新药的国际开发

上海2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 济民可信集团宣布，旗下子公司上海济煜医药科技有限公司（以下简称“上海济煜”）与沪亚生物国际（以下简称“沪亚”）达成一项独家许可协议，上海济煜将具有自主知识产权的KRAS抑制剂JMKX1899在大中华区以外的开发、生产及商业化权利独家许可给沪亚，JMKX1899在大中华区域的相关权益仍归济民可信所有。

JMKX1899是上海济煜小分子创新中心自主研发的KRAS抑制剂，临床前研究数据显示，与同靶点产品相比，JMKX1899具有较强的脑通透性，且没有心脏毒性和药物-药物相互作用风险。上海济煜已于2021年10月向国家药监局递交临床申请，上海济煜和沪亚将于近期向美国FDA递交临床申请，以同步推进JMKX1899在中国和美国的临床。

济民可信集团总裁梁宏表示：“我们非常高兴与沪亚生物达成合作，在全球范围内开发这款创新的KRAS抑制剂，让全球的患者获益。这是济民可信研究院自2018年创立以来第一次与国际合作伙伴携手，以加快中国创新药的国际开发。沪亚国际在与其中国伙伴的合作中积累了大量的经验；我们非常期待接下来的全球临床研究，并希望JMKX1899能给KRAS突变的肿瘤患者带来新的治疗选择。”

沪亚生物国际CEO兼执行主席Mireille Gillings博士表示：“我们很高兴将KRAS抑制剂添加到我们的肿瘤产品线，特别是探索其与我们的SHP抑制剂联合应用治疗多种实体瘤的潜力。我们很高兴能拥有济民可信这样杰出的合作伙伴，共同开发能让全球患者受益的治疗方案。”

济民可信将KRAS抑制剂中国区以外权益许可给沪亚生物 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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