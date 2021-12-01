拖车费每次280-580元！湖南发布经营服务性收费目录清单 三湘都市报·华声在线12月1日讯（全媒体记者 卜岚）今日，记者从湖南省发改委获悉，《关于公布湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单的公告》已于近日发布。《公告》指出，高速公路清障救援拖车费按照不同型车基价每次280元-580元。每增加一公里加收标准15元-27元。 高速救援放空费，按被拖相应车型基价的50%收取 《公告》明确，在交通服务收费方面，机动车停放服务收费，机场实行计时收费的1小时内最高收费标准8元，1小时后每增加1小时按低于5元的标准收取。实行计次收费的每次不得超过10元，进入机场停车场停放的车辆每天每车最高不超过50元。 经营性公路（含桥梁和隧道）通行费，造价在6000万元/公里以下的四车道高速公路按车型收费为0.4元/车·公里，计重收费为0.08元/吨·公里；造价在6000万元/公里以上的四车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里，计重收费为0.09元/吨·公里。 据悉，湖南按照对事故或故障须拖离高速公路的车，拖车费的基价分别是10公里280元、380元、450元、500元、580元。每超过1公里，分别加收15…