“字”说这五年 | “游”：吃着“旅游饭”脱贫奔小康，真香 华声在线12月1日讯（记者 黄梅）在过去五年的发展历程中，无论是在脱贫攻坚战场，还是在经济社会发展方面，旅游都做出了重要贡献。今天，我们一起回顾过去几年湖南旅游在助力脱贫攻坚和乡村振兴中可圈可点之处。 红色“旅游饭” 全省红色旅游从业人员达100万余人 五年前，沙洲村还是一个在地图上很难找到的偏僻小山村；五年后的今天，“半条被子”的故事让这个小山村火遍全国。红色基因牵引多元发展，村民们吃上了热腾腾的红色“旅游饭”。 “红军当年送来半条被子，共产党现在又给了我们幸福路子。”“半条被子”故事主人公徐解秀的孙子朱小红说道。如今他开着“网红餐馆”，日子过得滋润。但2014年朱小红一家还是建档立卡贫困户，母亲瘫痪在床，父亲年迈无法劳作，两个孩子还要上学，朱小红每天疲于奔命，家庭年收入还不到8000元。 2016年10月21日，习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上饱含深情地讲述了汝城县沙洲村“半条被子”的故事，让这个见证军民鱼水情深的小山村被世人所知。沙洲村发扬长征精神，建立“半条被子”纪念馆，打造红色经典旅游特色乡村，成为全国国…