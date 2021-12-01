山东青州聚焦“+旅游” 探索全业融合发展新路径_新浪科技_新浪网

原标题：山东青州聚焦“+旅游” 探索全业融合发展新路径 中新网山东青州12月1日电 (吕妍)青州位于山东省的几何中心，是华夏古“九州”之一，历史悠久、文化底蕴深厚。近年来，该市以文化为“底色”，结合当地特色资源和产业，发展“+旅游”，探索“文化赋能、全业融合”的旅游业发展新路径。 近日，中新网记者跟随山东省文化和旅游厅主办的“山东旅游高质量发展典型”媒体采风活动走进山东青州。亭台楼阁，雕梁画栋，水清岸绿，分布在该市的古色古香的建筑等吸引游客驻足。在加快推进“旅游+”的同时，青州向“+旅游”全面升级，积极引导工业、农业、交通、城市建设等各行业、领域主动渗透融入旅游元素，大力发展康养、花卉、工业、研学等多种旅游业态。 “扑蝴蝶”非遗传承人在青州偶园大街两侧表演传统技艺。 吕妍 摄 “保留一个古字，突出一个青字，青州深入挖掘历史文化，将文化元素融入旅游发展，提升旅游的内涵和档次。”青州市游客接待中心主任沙宁表示，青州发展“非遗+旅游”，推动非遗元素全面融入青州古城、云门山、九龙峪等旅游项目；依托古城5A级景区，建设集展示展演、交流互动、保护传承于一体的古城非遗文化聚集区；以政府购买服务的形式…