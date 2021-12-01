在西藏自治区第十次党代会开幕会上，王君正同志所作的报告中，在谈到着力创建国家生态文明高地时，有一句话一下抓住了记者的目光：“将绿水青山、冰天雪地的颜值转化为金山银山的价值”，顺着“颜值转化价值”的巧妙表述，通读报告全文，多处提到坚持生态保护第一，记者发现：西藏原来还是个“颜值控”。不信，你看： 高颜值的西藏 报告指出： 西藏拥有大江河大湖泊、大草原大湿地、大森林大雪山等生态资源，年净碳汇超1亿吨，在全国乃至世界生态格局中的影响大、贡献大、责任大、价值大； 青藏高原是全球气候变化的关键区、敏感区，是世界山地冰川最发育的地区和亚洲重要江河的源头区； …… 保护颜值的西藏 报告指出： 坚持生态保护第一，守护好山山水水、一草一木； 确保生态红线面积占国土面积的50%以上； 坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理； 深入实施“两江四河”流域造林绿化、防沙治沙等重点工程，扎实推进拉萨南北山绿化，森林覆盖率提高到12.51%； 建立以国家公园为主体的自然保护地体系，加大森林、湿地、草原保护力度； …… 转化颜值的西藏 报告指出： 把西藏建成国家生态安全屏障战略地、人与自然和谐共生示范地、绿色发展试…